Клиника диабета и эндокринных заболеваний

Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Клиника курирует пациентов на протяжении всего периода лечения. Если пациенту необходима госпитализация, специалисты клиники помогут с выбором стационара и примут участие в хирургическом или консервативном лечении. После врачи клиники продолжают наблюдение пациентов, что позволяет минимизировать послеоперационные осложнения и подобрать адекватную терапию.
Также работает кабинет "диабетической стопы", где осуществляется диагностика, лечение и профилактика заболеваний нижних конечностей больных сахарным диабетом.
ООО "Центр".
Лицензия ЛО-25-01-001813.
