Клиника диабета и эндокринных заболеваний

Клиника курирует пациентов на протяжении всего периода лечения. Если пациенту необходима госпитализация, специалисты клиники помогут с выбором стационара и примут участие в хирургическом или консервативном лечении. После врачи клиники продолжают наблюдение пациентов, что позволяет минимизировать послеоперационные осложнения и подобрать адекватную терапию.

Также работает кабинет "диабетической стопы", где осуществляется диагностика, лечение и профилактика заболеваний нижних конечностей больных сахарным диабетом.

ООО "Центр".

Лицензия ЛО-25-01-001813.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.