Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.3
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний

В клинике 10 врачей
Адреса
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.

Врачи работающие в клинике
Галишников Анатолий Евгеньевич
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
13
отзывов

Галишников Анатолий Евгеньевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Здор Виктория Владимировна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
1
отзыв

Здор Виктория Владимировна

Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Валикова Ольга Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
6
отзывов

Валикова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Кондратьева Марина Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
3
отзыва

Кондратьева Марина Николаевна

Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гаджирагимова Луиза Гаджиевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
3
отзыва

Гаджирагимова Луиза Гаджиевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Василюк Анатолий Александрович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
15
отзывов

Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Тихонова Наталья Владимировна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
3
отзыва

Тихонова Наталья Владимировна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
Алейникова Елена Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Алейникова Елена Викторовна

Хирург, Подиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ремез Светлана Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
3
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Афонин Валерий Александрович
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
4
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
