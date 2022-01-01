- Главная
- Все клиники
- Клиника дентальной имплантации
Клиника дентальной имплантации
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Полный спектр стоматологических услуг: профессиональная гигиена, эндодонтическое лечение, функциональная и косметическая реставрация зубов, пародонтологическое лечение, протезирование, зубосохраняющие операции, имплантация.
Первичный осмотр терапевта - 1100 рублей.
Стоматология предлагает:
- Профессиональную гигиену полости рта;
- Эндодонтическое лечение, функциональную и косметическую реставрацию зубов;
- Хирургическое лечение: зубосохраняющие операции, подготовку полости рта к протезированию, костную пластика перед имплантацией (восстановление объёма кости после удаления зубов, синус-лифтинг);
- Имплантацию с применением систем Astra Tech (Швеция), Nobel Biocare (США), Конмет (Россия).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре