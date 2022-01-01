  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника дентальной имплантации
Клиника дентальной имплантации
0.0
Рейтинг

Клиника дентальной имплантации

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Луцкого, 16
1-й этаж
c 8:30 до 19:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Полный спектр стоматологических услуг: профессиональная гигиена, эндодонтическое лечение, функциональная и косметическая реставрация зубов, пародонтологическое лечение, протезирование, зубосохраняющие операции, имплантация.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Минасян Гегам Межлумович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Минасян Гегам Межлумович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 12 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
Все клиники