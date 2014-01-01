  1. Главная
Клиника мануальной медицины Кинезис
9.1
Рейтинг

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Авроровская, 30
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Мануальный терапевт, прикладной кинезиолог, остеопат, массаж, коррекция фигуры.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Колмаков Сергей Владимирович
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Колмаков Сергей Владимирович

Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лунь Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунь Светлана Викторовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

