- Главная
- Все клиники
- Клиника мануальной медицины Кинезис
Клиника мануальной медицины Кинезис
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Мануальный терапевт, прикладной кинезиолог, остеопат, массаж, коррекция фигуры.
Лицензия ЛО-25-01-004959.
ООО "Медслимклуб".
Услуги:
- Лечебный массаж;
- Глубокотканный лечебный массаж;
- Миофасциальный массаж;
- Бронхолегочный массаж;
- Оздоровительный массаж;
- Детский оздоровительный массаж;
- Детский лечебный массаж;
- Антицеллюлитный массаж;
- Лимфодренажный массаж;
- Нейроседативный массаж;
- Классический массаж;
- Спортивный массаж;
- Фитнес формирующий массаж;
- Моделирующий комби-массаж;
- Альгоминеральный массаж;
- Стоун массаж;
- Медовый массаж.
Массаж лица:
- Массаж лица лимфодренажный;
- Скульптурно-буккальный массаж лица;
- Миофасциальный массаж лица;
- Багуа (массаж лица полудрагоценными камнями);
- Кинезиотейпирование лица.
Оздоровительные процедуры:
- Фитосауна кедровая;
- Обертывания;
- Кинезиотейпирование.
Аппаратный массаж:
- Прессотерапия;
- Ролико-вакуумный массаж Starvac;
- Ротационно компрессионная микровибраци на аппарате R- slik.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре