Кедр
В клинике 2 врача
Адреса
Информация
Стоматология, оснащенная современным оборудованием. Препараты и материалы, которые используются для лечения, выпускаются мировыми производителям медицинской продукции. Полный комплекс стоматологических услуг.
ООО "Кедр".
Первичный осмотр (консультация) - бесплатно.
Стоматологическая клиника "Кедр" предлагает:
- Широкий спектр стоматологических услуг: классическая и одномоментная имплантация зубов, протезирование, лечение, реставрация, отбеливание;
- Высокий уровень профессионализма врачей-стоматологов, в том числе в области безболезненной терапии, хирургии и протезирования;
- Комплексный и всесторонний подход к восстановлению функциональной, анатомической и эстетической целостности зубочелюстной системы;
- Гибкая ценовая политика позволяет пациенту выбрать тот или иной вид лечения, основываясь на предложениях доктора;
- Стоматология в кредит, рассрочка платежа от 6 месяцев и до 3-х лет. Программа финансирования клиентов, которым требуется сложное протезирование, лечение или имплантация;
- Корпоративное обслуживание для организаций;
- Гарантия на лечение и протезирование 3 года, имплантация - 10 лет.
Лицензия ЛО-25-01-002999.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
