  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Кедр
Кедр
0.0
Рейтинг

Кедр

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Верхнепортовая, 9
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Стоматология, оснащенная современным оборудованием. Препараты и материалы, которые используются для лечения, выпускаются мировыми производителям медицинской продукции. Полный комплекс стоматологических услуг.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Скороход Дмитрий Вячеславович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Скороход Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 17 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скороход Юлия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скороход Юлия Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
Все клиники