Осмотр (консультация) - 500 руб.

Клиника "Карат-В" работает на современном оборудовании, с использованием новых материалов и прогрессивных методов лечения.

Перед началом лечения проводится осмотр пациента и назначается план лечения. Дальнейшая работа проводится в соответствии с составленным планом.

Во время лечения будет предложено несколько вариантов анестезии, а опыт врачей позволит провести процедуру быстро и безболезненно.

Клиника "Карат-В" предлагает все виды стоматологических услуг, в том числе:

Имплантация;

Протезирование;

Лечение зубов любой сложности;

Реставрация, наращивание;

Гигиена полости рта, отбеливание зубов;

Хирургия;

Ортодонтия;

Детский стоматолог.

ООО "Карат-В"

Лицензия ЛО-25-01-003996.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.