Лечение, протезирование и имплантация зубов, ортодонтия, исправление прикуса, гигиена полости рта.
Осмотр (консультация) - 500 руб.
Клиника "Карат-В" работает на современном оборудовании, с использованием новых материалов и прогрессивных методов лечения.
Перед началом лечения проводится осмотр пациента и назначается план лечения. Дальнейшая работа проводится в соответствии с составленным планом.
Во время лечения будет предложено несколько вариантов анестезии, а опыт врачей позволит провести процедуру быстро и безболезненно.
Клиника "Карат-В" предлагает все виды стоматологических услуг, в том числе:
- Имплантация;
- Протезирование;
- Лечение зубов любой сложности;
- Реставрация, наращивание;
- Гигиена полости рта, отбеливание зубов;
- Хирургия;
- Ортодонтия;
- Детский стоматолог.
ООО "Карат-В"
Лицензия ЛО-25-01-003996.
