Карат-В
4.9
Рейтинг

Карат-В

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Русская, 77
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 53 минуты
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Лечение, протезирование и имплантация зубов, ортодонтия, исправление прикуса, гигиена полости рта.

Врачи работающие в клинике
Хачанян Лусине Врамовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хачанян Лусине Врамовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ляхович Наталья Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ляхович Наталья Львовна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Стоматолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Поляков Максим Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поляков Максим Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

