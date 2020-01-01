- Главная
- Все клиники
- Кабинет профилактики наркологических расстройств
Кабинет профилактики наркологических расстройств
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение наркомании, алкоголизма, табакокурения, игровой, компьютерной и других видов зависимостей. Выдача медицинских справок.
Филиал Краевого наркологического диспансера.
Лицензия ЛО-25-01-002217.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре