ИП Артюшенко В. С.
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Иглорефлексотерапия, восточный массаж.
Первичный приём - 1200 руб.
Сеанс (1 час) рефлексотерапии - 1200 руб.
Лицензия ЛО-25-01-000340.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 57 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей