ИП Артюшенко В. С.
0.0
Рейтинг

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 100
1-й этаж, каб.112
c 8:00 до 22:00. Сейчас открыто. Закроется через 2 минуты
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Иглорефлексотерапия, восточный массаж.

Врачи работающие в клинике
Артюшенко Владимир Степанович
6.3
1
отзыв

Рефлексотерапевт
Стаж 57 лет
Принимает детей

