Ивея
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Стоимость консультации:
- Стоматолог-терапевт - 500 руб.;
- Стоматолог-ортопед - 700 руб.;
- Эндокринолог - 500 руб.;
- Детский стоматолог - 500 руб.;
- Стоматолог-хирург - 500 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002193.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач первой категории
