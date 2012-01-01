  1. Главная
Ивея
0.0
Рейтинг

Ивея

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Лермонтова, 60
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Врачи работающие в клинике
Бочаров Василий Сергеевич
7.2
Рейтинг
7.2 из 10
4
Бочаров Василий Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Беляшова Ирина Николаевна
6.6
Рейтинг
6.6 из 10
2
Беляшова Ирина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Барадулина Юлия Алексеевна
6.2
Рейтинг
6.2 из 10
1
Барадулина Юлия Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Бобков Михаил Геннадьевич
6.0
Рейтинг
6.0 из 10
0
Бобков Михаил Геннадьевич

Челюстно-лицевой хирург, Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
