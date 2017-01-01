  1. Главная
Ивалга
5.4
Рейтинг

Ивалга

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Космонавтов, 5
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Все виды стоматологических услуг.

Врачи работающие в клинике
Дацко Наталья Борисовна
6.3
1
отзыв

Дацко Наталья Борисовна

Стоматолог-терапевт
Дербушева Юлия Петровна
6.0
0
отзывов

Дербушева Юлия Петровна

Стоматолог-терапевт
Кучерук Сергей Николаевич
6.0
0
отзывов

Кучерук Сергей Николаевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
