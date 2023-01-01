  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ИП Слободенюк Н. Г.
ИП Слободенюк Н. Г.
0.0
Рейтинг

ИП Слободенюк Н. Г.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 100
1-й этаж, каб. 2
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Услуги гинеколога.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Слободенюк Наталья Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Слободенюк Наталья Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники