ИП Мазурова М. Е.
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Услуги гинеколога-эндокринолога.
Приём врача ведётся:
- чётные числа: с 10-00 до 13-00;
- нечётные числа: с 15-00 до 19-00.
Лицензия ЛО-25-01-000643.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
