ИП Мазурова М. Е.
0.0
Рейтинг

ИП Мазурова М. Е.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Ильичева, 29
c 10:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Услуги гинеколога-эндокринолога.

Врачи работающие в клинике
Мазурова Марина Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Мазурова Марина Евгеньевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
