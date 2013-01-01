- Главная
ИП Форофонтов В. П.
В клинике 1 врач
Услуги мануального терапевта. Приём детей с 3-х лет.
Бесплатные консультации по четвергам с 09.00 до 13.00.
Лицензия ЛО-25-01-000772.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом