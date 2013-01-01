  1. Главная
ИП Форофонтов В. П.
0.0
Рейтинг

ИП Форофонтов В. П.

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Партизанский, 2А
оф. 106
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Услуги мануального терапевта. Приём детей с 3-х лет.

Врачи работающие в клинике
Форофонтов Виктор Петрович
6.3
1
отзыв

Форофонтов Виктор Петрович

Мануальный терапевт, Педиатр, Пульмонолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом

