  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Invitro
Invitro
5.1
Рейтинг

Invitro

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Партизанский, 40
c 7:30 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Русская, 82
c 7:30 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Калинина, 295
Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 6
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Полный спектр медицинских анализов. Прием врача-консультанта.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ледяева Елена Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Ледяева Елена Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Томзикова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Томзикова Екатерина Сергеевна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
Все клиники