В клинике 2 врача
Адреса
- +7 (800) 234 40 50 , единая справочная
пр-т Партизанский, 40
ул. Русская, 82
ул. Калинина, 295
ул. Нейбута, 85Б
ул. Адмирала Горшкова, 32
ул. Крыгина, 28
пр-т 100-летия Владивостока, 54
ул. Кирова, 3/1
ул. Уборевича, 10Б
Еще 6
Информация
Полный спектр медицинских анализов. Прием врача-консультанта.
Медицинская лаборатория "Инвитро" предлагает:
- Гематологические исследования;
- Биохимические исследования;
- Гормональные исследования;
- Иммунологические исследования;
- Исследование мочи;
- Исследование кала;
- Исследование спермы;
- Цитологические исследования;
- Гистологические исследования;
- Диагностика патологии печени без биопсии: ФиброМакс, ФиброТест, СтеатоСкрин;
- Дисбиотические состояния кишечника и влагалища (ИНБИОФЛОР, Фемофлор, микробиоценоз урогенитального тракта);
- Ниагностика инфекционных заболеваний;
- Нитогенетические исследования;
- Ненетические предрасположенности;
- Наследственные моногенные заболевания и состояния;
- Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых: скрининг "Пяточка";
- Определение биологического родства: отцовства и материнства;
- Исследование качества воды и почвы;
- Исследование продуктов питания;
- Магнитно-резонансная томография (МРТ);
- Компьютерная томография (КТ);
- Рентгенография;
- Урологические исследования.
ООО "Инвитро".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач первой категории
Стаж 20 лет
Принимает детей