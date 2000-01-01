Приморское краевое общественное учреждение "Институт вертеброневрологии и мануальной медицины".

Институт состоит из клиник для взрослых и детей, а также центра для будущих мам "Мама+" и оздоровительного центра. Мануальная коррекция ребенка в первые дни и месяцы жизни позволяет избежать таких недугов, как кривошея, нарушение осанки, перекос таза, последствия родовых травм. Использование современных методик мануальной медицины (остеопатии) в сочетании со всеми видами массажа, лечебной гимнастикой, гомеопатией, иглотерапией, физиотерапией и традиционными оздоровительными методиками позволяет получать хорошие результаты лечения. Транскраниальная магнитная стимуляция.

Прием ведут врачи-специалисты: детский ортопед, эндокринолог, врач УЗИ, невролог (детский, взрослый), врач рефлексотерапевт, врач функциональной диагностики, гомеопаты.

невролог - 2200 руб. - первичное посещение, 1500 руб. - повторное;

детский невролог (до 7 лет) - 1500 руб. - первичное посещение, 1200 руб. - повторное, (с 7 до 16 лет) - 1700 руб. - первичное посещение, 1300 - повторное;

мануальный терапевт - от 1600 руб. - взрослый, детский - 1100 руб.

По адресу Маковского, 53а есть тренажерный зал, душевые и закрывающиеся шкафчики.

Типы тренажеров - беговые дорожки, велотренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.

Тренажерный зал:

Стоимость (с инструктором):

разовое занятия - 600 руб.;

4 занятия - 2000 руб.;

8 занятий - 3600 руб.;

12 занятий - 4800 руб.

Стоимость (без инструктора):

разовое занятие - 400 руб.;

4 занятия - 1200 руб.;

8 занятий - 2000 руб.;

12 занятий - 2400 руб.

Оплата по терминалу не работает в выходные дни.

