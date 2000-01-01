- Главная
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
Лечение сложных заболеваний позвоночника (грыжи дисков), боли в суставах, головных болей, детского сколиоза, последствий родовых травм и многих других состояний.
Приморское краевое общественное учреждение "Институт вертеброневрологии и мануальной медицины".
Институт состоит из клиник для взрослых и детей, а также центра для будущих мам "Мама+" и оздоровительного центра. Мануальная коррекция ребенка в первые дни и месяцы жизни позволяет избежать таких недугов, как кривошея, нарушение осанки, перекос таза, последствия родовых травм. Использование современных методик мануальной медицины (остеопатии) в сочетании со всеми видами массажа, лечебной гимнастикой, гомеопатией, иглотерапией, физиотерапией и традиционными оздоровительными методиками позволяет получать хорошие результаты лечения. Транскраниальная магнитная стимуляция.
Прием ведут врачи-специалисты: детский ортопед, эндокринолог, врач УЗИ, невролог (детский, взрослый), врач рефлексотерапевт, врач функциональной диагностики, гомеопаты.
- невролог - 2200 руб. - первичное посещение, 1500 руб. - повторное;
- детский невролог (до 7 лет) - 1500 руб. - первичное посещение, 1200 руб. - повторное, (с 7 до 16 лет) - 1700 руб. - первичное посещение, 1300 - повторное;
- мануальный терапевт - от 1600 руб. - взрослый, детский - 1100 руб.
По адресу Маковского, 53а есть тренажерный зал, душевые и закрывающиеся шкафчики.
Типы тренажеров - беговые дорожки, велотренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.
Тренажерный зал:
Стоимость (с инструктором):
- разовое занятия - 600 руб.;
- 4 занятия - 2000 руб.;
- 8 занятий - 3600 руб.;
- 12 занятий - 4800 руб.
Стоимость (без инструктора):
- разовое занятие - 400 руб.;
- 4 занятия - 1200 руб.;
- 8 занятий - 2000 руб.;
- 12 занятий - 2400 руб.
Оплата по терминалу не работает в выходные дни.
