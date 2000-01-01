  1. Главная
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
5.4
Рейтинг

Институт вертеброневрологии и мануальной медицины

В клинике 22 врача
Адреса
ул. Амурская, 84
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Пологая, 60
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Центр гомеопатии
ул. Давыдова, 40
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 2
Информация

Лечение сложных заболеваний позвоночника (грыжи дисков), боли в суставах, головных болей, детского сколиоза, последствий родовых травм и многих других состояний.

Врачи работающие в клинике
Мищенко Андрей Геннадьевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Мищенко Андрей Геннадьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гугель Ирина Константиновна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гугель Ирина Константиновна

Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гринько Светлана Михайловна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Гринько Светлана Михайловна

Мануальный терапевт, Остеопат, Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат, Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карпенко Наталья Александровна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Карпенко Наталья Александровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бычкова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бычкова Марина Александровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 14 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Данилин Дмитрий Владимирович
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Данилин Дмитрий Владимирович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Марченко Андрей Александрович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Марченко Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Овчинников Александр Михайлович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Овчинников Александр Михайлович

Мануальный терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Мануальный терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Олеся Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клименко Олеся Геннадьевна

Мануальный терапевт
Стаж 24 года
Мануальный терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кривенко Александра Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кривенко Александра Анатольевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Крамарчук Елена Федоровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Крамарчук Елена Федоровна

Мануальный терапевт
Стаж 41 год
Мануальный терапевт
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергеев Сергей Анатольевич
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сергеев Сергей Анатольевич

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 19 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Елисеева Инна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Елисеева Инна Владимировна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беломестнов Павел Валентинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Беломестнов Павел Валентинович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Варенцова Анна Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Варенцова Анна Вячеславовна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гришина Любовь Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гришина Любовь Александровна

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Че Вон Гук Александр Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Че Вон Гук Александр Евгеньевич

Рефлексотерапевт
Стаж 23 года / Врач второй категории
Рефлексотерапевт
Стаж 23 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лисецкая Наталья Геннадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лисецкая Наталья Геннадиевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жукова Валентина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жукова Валентина Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дегтяренко Оксана Максимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дегтяренко Оксана Максимовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ли Ирина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ли Ирина Леонидовна

Мануальный терапевт, Остеопат, Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Остеопат, Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Семашко Стелла Анатольевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Семашко Стелла Анатольевна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

