- Главная
- Все клиники
- Институт клинической психиатрии и психологии
Институт клинической психиатрии и психологии
В клинике 9 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога.
Выезд на дом. Гарантия анонимности.
ООО "Институт клинической психиатрии и психологии".
Директор - Коломеец Александр Андреевич, врач-психиатр.
Лицензия на оказание психиатрической помощи ЛО-25-01-000820.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре