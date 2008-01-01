  1. Главная
  Институт клинической психиатрии и психологии
Институт клинической психиатрии и психологии
6.6
Рейтинг

Институт клинической психиатрии и психологии

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Лазо, 6Б
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога.

Врачи работающие в клинике
Романченко Сергей Анатольевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Романченко Сергей Анатольевич

Психиатр
Стаж 39 лет
Коломеец Александр Андреевич
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Коломеец Александр Андреевич

Психиатр
Стаж не указан
Павлющенко Кристина Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Павлющенко Кристина Александровна

Психиатр
Стаж не указан
Чеховская Наталия Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чеховская Наталия Владимировна

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Довгая Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Довгая Наталья Александровна

Психолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Миргородская Людмила Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миргородская Людмила Константиновна

Психолог
Стаж не указан
Штительман Иосиф Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штительман Иосиф Павлович

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Болотина Наталья Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Болотина Наталья Владимировна

Психотерапевт
Стаж не указан
