- Главная
- Все клиники
- Инномед-плюс
Инномед-плюс
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация дерматолога первичная - 1500 руб., повторная - 1300 руб.
Лицензия ЛО-25-01-000675.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре