Инномед-плюс
0.0
Рейтинг

Инномед-плюс

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Круговая 2-я, 10В
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Оконская Юлия Игоревна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
38
отзывов

Оконская Юлия Игоревна

Лор (оториноларинголог), Пластический хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зорин Сергей Викторович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зорин Сергей Викторович

Пластический хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

