Имплантс
3.9
Рейтинг

Имплантс

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Шилкинская, 6В
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Компания предлагает все виды стоматологических услуг.

Врачи работающие в клинике
Богомолова Елена Юрьевна
6.9
Рейтинг
3
отзыва

Богомолова Елена Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Глинская Ольга Владимировна
7.6
Рейтинг
9
отзывов

Глинская Ольга Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 31 год
Принимает детей
Коробкина Оксана Борисовна
7.5
Рейтинг
5
отзывов

Коробкина Оксана Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Дзюба Игорь Станиславович
7.2
Рейтинг
5
отзывов

Дзюба Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Коробкин Андрей Александрович
7.2
Рейтинг
4
отзыва

Коробкин Андрей Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Судовцева Галина Александровна
6.5
Рейтинг
5
отзывов

Судовцева Галина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Султанова Лариса Григорьевна
6.5
Рейтинг
2
отзыва

Султанова Лариса Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 25 лет
Поддубная Екатерина Викторовна
6.3
Рейтинг
1
отзыв

Поддубная Екатерина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
