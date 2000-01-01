- Главная
Империал Плюс
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Карбышева, 22
ул. Леонова, 66
Информация
Лечение зубов, протезирование, отбеливание, виниры, цирконий, металлокерамика, исправление прикуса.
ООО "Империал Плюс" предлагает:
- Лечение зубов любой сложности;
- Протезирование металлокерамикой, цирконием, виниры;
- Гигиену полости рта;
- Отбеливание зубов на аппарате ZOOM 4;
- Грамотных, высококвалифицированных врачей.
Бесплатные консультации.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
