Идеал
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Терапевтические и хирургические услуги. Рентгеновидеография, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.
Лицензия ЛО-25-01-004071,ЛО-25-01-002954
Первичная консультация 400 руб, вторичная консультация - 150 руб.
Работа по ул. Олега Кошевого в выходные по предварительной записи.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре