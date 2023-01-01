  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Идеал
Идеал
1.6
Рейтинг

Идеал

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Нейбута, 31
супермаркет "ОК!", 2-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Терапевтические и хирургические услуги. Рентгеновидеография, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Чернушенко Наталья Трофимовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Чернушенко Наталья Трофимовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кривошапкина Наталья Степановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кривошапкина Наталья Степановна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Эйдис Элла Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Эйдис Элла Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Азизова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Азизова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
Все клиники