Медицинский центр "Ибн Сина" во Владивостоке – это современное учреждение, предоставляющее полный спектр гинекологических услуг, предназначенное для заботы о здоровье женщин на самом высоком уровне. Передовая диагностика и лечение всех видов гинекологических заболеваний. Центр оснащен новейшим медицинским оборудованием, что позволяет проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) и широкий спектр лабораторных анализов с максимальной точностью и эффективностью.

Специалисты центра регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию, что позволяет им использовать в своей работе самые современные и доказанные методы лечения и диагностики.

Индивидуальный подход и внимание к деталям на каждом этапе взаимодействия.

Медицинский центр "Ибн Сина" предоставляет свои услуги не только жителям Владивостока и Приморского края, но и иностранным пациентам.

ООО МЦ "Ибн Сина".