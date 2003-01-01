- Главная
«Медицинский центр «Ибн Сина» во Владивостоке предоставляет полный спектр гинекологических услуг. Лечение бесплодия, диагностика и лечение гинекологических заболеваний, подготовка к беременности, прием детского гинеколога, ультразвуковая диагностика, анализы.
Медицинский центр "Ибн Сина" во Владивостоке – это современное учреждение, предоставляющее полный спектр гинекологических услуг, предназначенное для заботы о здоровье женщин на самом высоком уровне. Передовая диагностика и лечение всех видов гинекологических заболеваний. Центр оснащен новейшим медицинским оборудованием, что позволяет проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) и широкий спектр лабораторных анализов с максимальной точностью и эффективностью.
Специалисты центра регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию, что позволяет им использовать в своей работе самые современные и доказанные методы лечения и диагностики.
Индивидуальный подход и внимание к деталям на каждом этапе взаимодействия.
Медицинский центр "Ибн Сина" предоставляет свои услуги не только жителям Владивостока и Приморского края, но и иностранным пациентам.
ООО МЦ "Ибн Сина".