  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ибн Сина
Ибн Сина
5.4
Рейтинг

Ибн Сина

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Калинина, 107
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

«Медицинский центр «Ибн Сина» во Владивостоке предоставляет полный спектр гинекологических услуг. Лечение бесплодия, диагностика и лечение гинекологических заболеваний, подготовка к беременности, прием детского гинеколога, ультразвуковая диагностика, анализы.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Одинцова Елена Игоревна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Одинцова Елена Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калашникова Окила Одинаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калашникова Окила Одинаевна

Гинеколог, Эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Гинеколог, Эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники