ООО Медицинская Корпорация "Хокуто".

Особенности:

Медицинский центр оснащен японским диагностическим оборудованием фирмы "Хитачи", компьютерным томографом "Scenaria", магнитно-резонансным томографом "Echelon", аппаратом экспертного класса ультразвуковой диагностики "Avius". Ограничений исследований пациентов на КТ и МРТ по весу нет;

Система АZE для компьютерной обработки полученных результатов КТ и МРТ с получением изображений высокого качества;

Возможность определить "возраст сосудов" на сфингоманометре "VS -1500 VaSera";

В центре работают как российские специалисты, так и японские специалисты госпиталя "Хокуто" г. Обихиро (Япония);

Возможность пересылки по специальному защищенному каналу результатов обследований, полученных в центре, непосредственно в госпиталь "Хокуто" г. Обихиро (Япония) и их интерпретации там опытными японскими специалистами, что обеспечивает высокопрофессиональную оценку полученных результатов обследования.

Медицинский центр "Хокуто" может предложить пациентам различные программы комплексного обследования всего организма: метаболического синдрома, заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, легких, органов желудочно-кишечного тракта, онкологии, а также возможность пройти любые из представленных в медицинском центре обследования по назначению специалистов центра, других медицинских организаций или по желанию пациента.

Лицензия ЛО-25-01-002790.

