Хокуто
4.2
Рейтинг

Хокуто

В клинике 12 врачей
Адреса
ул. Маковского, 121
санаторий "Строитель"
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Японский медицинский центр комплексного обследования всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.

Врачи работающие в клинике
Снигирева Ольга Леонидовна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Снигирева Ольга Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пархоменко Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пархоменко Марина Юрьевна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прокофьева Татьяна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прокофьева Татьяна Игоревна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Идэ Ватару
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Идэ Ватару

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Елфимова Наталия Вольковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елфимова Наталия Вольковна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бандо Нобуюки
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бандо Нобуюки

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Исида Наоки
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исида Наоки

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Танака Такаси
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Танака Такаси

Гастроэнтеролог, Хирург
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кавами Хироюки
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кавами Хироюки

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Денисова Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисова Светлана Алексеевна

Терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
Терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карпова Ольга Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карпова Ольга Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мельникова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Татьяна Николаевна

Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

