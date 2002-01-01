- Главная
- Все клиники
- Госпиталь для ветеранов войн
Госпиталь для ветеранов войн
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Структура госпиталя:
- Стационар на 260 коек, в том числе 235 коек для ветеранов войн и труда;
- Поликлиника на 302 посещения в смену;
- Профпатологический центр (отделение на 40 коек и поликлиническое отделение).
Больные (ветераны) госпитализируются в учреждение при наличии путевки-направления, которая выдается поликлиникой по месту жительства в плановом порядке.
Ветераны Ленинского и Первомайского районов с острыми нарушениями мозгового кровообращения госпитализируются в экстренном порядке (по СМП).
Услуги: физиотерапевтическое отделение, УЗИ, ЭКГ, лаборатория, ФГТС.
Вызов врача на дом - терапевт.
Курсы лечения для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, по профилям заболеваний: терапевтическому, эндокринологическому, хирургическому, профпатологическому, гинекологическому, неврологическому.
В поликлинику входят следующие отделения:
- Стоматологическое отделение;
- Акушерско-гинекологическое;
- Терапевтическое отделение;
- Отделение физиотерапии;
- Дневной стационар;
- Диагностическая служба.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.