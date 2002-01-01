Структура госпиталя:

Стационар на 260 коек, в том числе 235 коек для ветеранов войн и труда;

Поликлиника на 302 посещения в смену;

Профпатологический центр (отделение на 40 коек и поликлиническое отделение).

Больные (ветераны) госпитализируются в учреждение при наличии путевки-направления, которая выдается поликлиникой по месту жительства в плановом порядке.

Ветераны Ленинского и Первомайского районов с острыми нарушениями мозгового кровообращения госпитализируются в экстренном порядке (по СМП).

Услуги: физиотерапевтическое отделение, УЗИ, ЭКГ, лаборатория, ФГТС.

Вызов врача на дом - терапевт.

Курсы лечения для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, по профилям заболеваний: терапевтическому, эндокринологическому, хирургическому, профпатологическому, гинекологическому, неврологическому.

В поликлинику входят следующие отделения:

Стоматологическое отделение;

Акушерско-гинекологическое;

Терапевтическое отделение;

Отделение физиотерапии;

Дневной стационар;

Диагностическая служба.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн".

