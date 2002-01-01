  1. Главная
Госпиталь для ветеранов войн
7.2
Рейтинг

Госпиталь для ветеранов войн

Государственная
В клинике 78 врачей
Адреса
ул. Новожилова, 19
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Приёмное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Регистратура
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Шестунова Ирина Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестунова Ирина Егоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Войтенко Елена Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Войтенко Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куценко Елена Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Куценко Елена Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Плоткин Дмитрий Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плоткин Дмитрий Львович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткаченко Олег Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Олег Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ховалкина Марина Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ховалкина Марина Михайловна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Худеев Дмитрий Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Худеев Дмитрий Юрьевич

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чулакова Ольга Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чулакова Ольга Андреевна

Эпидемиолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Эпидемиолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дорофеева Нина Кирилловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дорофеева Нина Кирилловна

Акушер-гинеколог
Стаж 53 года
Акушер-гинеколог
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кульков Леонид Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кульков Леонид Леонидович

Психиатр
Стаж 46 лет
Психиатр
Стаж 46 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макаркина Александра Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макаркина Александра Ивановна

Терапевт
Стаж 49 лет
Терапевт
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Милехина Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Милехина Людмила Михайловна

Терапевт
Стаж 47 лет
Терапевт
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михайлюк Михаил Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлюк Михаил Валерьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Монид Михаил Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монид Михаил Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Заливако Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заливако Татьяна Николаевна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николаева Надежда Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Надежда Павловна

Эндоскопист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николенко Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николенко Наталья Павловна

Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рассказова Оксана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рассказова Оксана Николаевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рубанова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рубанова Ирина Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж 36 лет
Врач ЛФК
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Румянцев Александр Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Румянцев Александр Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Русских Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русских Ирина Петровна

Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сафронова Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафронова Татьяна Геннадьевна

Профпатолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидоренко Наталия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Наталия Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год
Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Теверовская Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Теверовская Ольга Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 52 года
Дерматовенеролог
Стаж 52 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Филатов Виталий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филатов Виталий Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хаитова Надежда Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хаитова Надежда Витальевна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Стоматолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цветкова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цветкова Марина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернецова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернецова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж 26 лет
Терапевт
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чикаловец Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чикаловец Владимир Николаевич

Рентгенолог
Стаж 15 лет
Рентгенолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шенцов Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шенцов Андрей Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербатенко Татьяна Тарасовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербатенко Татьяна Тарасовна

Психотерапевт
Стаж 40 лет / Врач второй категории
Психотерапевт
Стаж 40 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербина Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербина Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковлева Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковлева Юлия Александровна

Стоматолог
Стаж 16 лет
Стоматолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Норкина Татьяна Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Норкина Татьяна Семеновна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 32 года
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Носовская Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Носовская Анна Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оноприенко Ирина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оноприенко Ирина Валентиновна

Хирург
Стаж 29 лет
Хирург
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Папаримова Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Папаримова Ольга Валентиновна

Терапевт
Стаж 29 лет
Терапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аюшеева Юлия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аюшеева Юлия Васильевна

Терапевт
Стаж 28 лет
Терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Багненко Тамара Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Багненко Тамара Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 53 года
Дерматовенеролог
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Похлебаева Ольга Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Похлебаева Ольга Федоровна

Зав. отделением
Стаж 43 года
Зав. отделением
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Притуляк Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Притуляк Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранов Виталий Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранов Виталий Витальевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Винокур Наталья Давыдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Винокур Наталья Давыдовна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власова Светлана Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власова Светлана Аркадьевна

Терапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гамзина Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гамзина Елена Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герасимова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасимова Ольга Викторовна

Ревматолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончаренко Галина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончаренко Галина Федоровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данилина Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилина Наталья Евгеньевна

Клинический фармаколог
Стаж 42 года
Клинический фармаколог
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Демидов Дмитрий Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демидов Дмитрий Валерьевич

Эпидемиолог
Стаж 21 год
Эпидемиолог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пупченко Любовь Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пупченко Любовь Константиновна

Физиотерапевт
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пьянкова Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пьянкова Анастасия Владимировна

Стоматолог
Стаж 20 лет
Стоматолог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жуйкова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жуйкова Ирина Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 39 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жукова Екатерина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жукова Екатерина Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казанцева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцева Ольга Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клёцкина Аэлика Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клёцкина Аэлика Николаевна

Эндокринолог
Стаж 26 лет
Эндокринолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кривда Наталья Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривда Наталья Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шаго Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаго Ольга Николаевна

Гериатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гериатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Красильникова Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красильникова Ольга Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кривоногова Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривоногова Татьяна Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Круковская Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Круковская Елена Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кугаевская Елена Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кугаевская Елена Витальевна

Терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудинова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудинова Татьяна Ивановна

Зав. отделением
Стаж 43 года
Зав. отделением
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецов Константин Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецов Константин Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецова Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Светлана Владимировна

Профпатолог
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Профпатолог
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Татьяна Васильевна

Терапевт
Стаж 33 года
Терапевт
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Литвиненко Нина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвиненко Нина Петровна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малышева Ксения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышева Ксения Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мамонов Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонов Андрей Владимирович

Профпатолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мамонова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Ирина Вячеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартыненко Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартыненко Елена Викторовна

Бактериолог
Стаж 22 года
Бактериолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маслова Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маслова Ирина Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Медведев Сергей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведев Сергей Васильевич

Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Меткалова Мария Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меткалова Мария Михайловна

Профпатолог
Стаж 24 года
Профпатолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москвичева Юлия Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Москвичева Юлия Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яворская Татьяна Никитична
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яворская Татьяна Никитична

Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грязнова Ирина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Грязнова Ирина Ивановна

Стоматолог
Стаж 52 года
Стоматолог
Стаж 52 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Котякова Лариса Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Котякова Лариса Александровна

Инфекционист
Стаж 31 год
Инфекционист
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колесникова Людмила Иосифовна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колесникова Людмила Иосифовна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

