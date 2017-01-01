  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская клиническая больница №4
Владивостокская клиническая больница №4
6.7
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №4

Государственная
В клинике 97 врачей
Адреса
Поликлиника
ул. Воропаева, 5
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
  • +7 (423) 209 80 50, поликлиника, запись на прием, вызов врача на дом
  • +7 (423) 209 80 30, поликлиника, платные услуги
Филиал на о.Попова
ул. Подгорная (о. Попова), 5
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Дежурный
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
  • +7 (423) 209 80 50, поликлиника, запись на прием, вызов врача на дом
  • +7 (423) 209 80 30, поликлиника, платные услуги
Стационар
ул. Воропаева, 5
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Петрушинская Наталья Мечиславовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Петрушинская Наталья Мечиславовна

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Коваль Нелли Викторовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Коваль Нелли Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Жилина Ирина Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Жилина Ирина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 43 года
УЗИ-специалист
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анисимов Петр Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Анисимов Петр Владимирович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пахолюк Юрий Павлович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пахолюк Юрий Павлович

Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зинченко Лариса Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зинченко Лариса Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Руденко Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Руденко Елена Геннадьевна

Ревматолог
Стаж 32 года
Ревматолог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колесников Валерий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесников Валерий Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Збираник Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Збираник Александра Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волова Надежда Эдуардовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Волова Надежда Эдуардовна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лукьяненко Алла Михайловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лукьяненко Алла Михайловна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернобровина Людмила Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чернобровина Людмила Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аракчеев Николай Николаевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Аракчеев Николай Николаевич

Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матюшкин Иван Иванович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Матюшкин Иван Иванович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пунина Светлана Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пунина Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Столбова Светлана Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Столбова Светлана Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Толкачева Ольга Эриковна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Толкачева Ольга Эриковна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Швецова Ирина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Швецова Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дыбова Светлана Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дыбова Светлана Алексеевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матюшкин Иван Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Матюшкин Иван Иванович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данилов Дмитрий Федорович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Данилов Дмитрий Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Свидин Игорь Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Свидин Игорь Викторович

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черникова Галина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черникова Галина Анатольевна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Широких Ольга Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Широких Ольга Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ихтонова Наталья Николаевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ихтонова Наталья Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ли Андрей Борисович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ли Андрей Борисович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ашетова Елена Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ашетова Елена Викторовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ли Сон Дя
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Сон Дя

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бигосяк Надежда Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бигосяк Надежда Степановна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боброва Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боброва Марина Владимировна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маменко Владимир Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маменко Владимир Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Емельяненко Виктор Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельяненко Виктор Васильевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крикса Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крикса Лидия Владимировна

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мищенко Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мищенко Галина Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитина Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Людмила Васильевна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нюхаева Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нюхаева Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юркевич Галина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юркевич Галина Степановна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сахарова Инна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сахарова Инна Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Старосельцева Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старосельцева Анна Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Санцевич Нина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Санцевич Нина Яковлевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цой Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Галина Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черевко Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черевко Евгения Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шишло Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шишло Наталья Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вотяков Юрий Трофимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вотяков Юрий Трофимович

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боровой Никита Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боровой Никита Владимирович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панченко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панченко Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж 22 года
Кардиолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конева Светлана Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конева Светлана Георгиевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Антонова Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонова Людмила Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безрученко Тамара Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безрученко Тамара Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белова Наталья Михайловна

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болдинов Федор Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болдинов Федор Федорович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гальцева Маргарита Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гальцева Маргарита Алексеевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кадров Юрий Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кадров Юрий Альбертович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лобода Евгений Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лобода Евгений Петрович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левин Захар Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левин Захар Петрович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тачинская Светлана Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тачинская Светлана Яковлевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гребенец Лилия Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гребенец Лилия Федоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Слезкина Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слезкина Юлия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Балакирский Александр Ефимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балакирский Александр Ефимович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конуркина Валентина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конуркина Валентина Федоровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галаева Лилия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галаева Лилия Ивановна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грицай Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицай Татьяна Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Данилова Оксана Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Оксана Олеговна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Раида Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Раида Семеновна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Притуло Александр Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Притуло Александр Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сухотеплая Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухотеплая Наталья Геннадьевна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Буба Инна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буба Инна Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Метревели Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Метревели Татьяна Геннадьевна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мусурок Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мусурок Татьяна Петровна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Парчайкина Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парчайкина Екатерина Александровна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маленьких Анастасия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маленьких Анастасия Анатольевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якштас Жанна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якштас Жанна Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сиволап Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиволап Татьяна Николаевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Охрименко Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Охрименко Ольга Владимировна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Онуприенко Валерий Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Онуприенко Валерий Олегович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солодилова Владлена Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодилова Владлена Игоревна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Олеся Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Олеся Андреевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Эппельман Олег Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эппельман Олег Леонидович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вдовиченко Надежда Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вдовиченко Надежда Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дружко Лилия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дружко Лилия Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулалева Валентина Августовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулалева Валентина Августовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лабина Марина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лабина Марина Павловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новоселова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новоселова Татьяна Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Становова Лидия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Становова Лидия Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Окунева Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окунева Евгения Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малышева Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышева Марина Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Понякова Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понякова Валентина Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мисник Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мисник Наталья Юрьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ольшевская Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ольшевская Наталья Юрьевна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яровенко Даниил Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яровенко Даниил Евгеньевич

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арефина Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арефина Анна Анатольевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дицель Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дицель Наталья Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Круглова Нина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Круглова Нина Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тесленко Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тесленко Екатерина Александровна

Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шумская Диана Алексеевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шумская Диана Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лупач Михаил Филиппович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лупач Михаил Филиппович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартыненко Светлана Георгиевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мартыненко Светлана Георгиевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники