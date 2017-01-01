- Главная
Владивостокская клиническая больница №4
Государственная
В клинике 97 врачей
Адреса
- +7 (423) 209 17 00 , колл-центр
- +7 (423) 209 18 00 , колл-центр
- +7 (423) 263 94 34 , приемная главного врача
Поликлиника
ул. Воропаева, 5
- +7 (423) 209 80 50, поликлиника, запись на прием, вызов врача на дом
- +7 (423) 209 80 30, поликлиника, платные услуги
Филиал на о.Попова
ул. Подгорная (о. Попова), 5
- +7 (423) 209 80 50, поликлиника, запись на прием, вызов врача на дом
- +7 (423) 209 80 30, поликлиника, платные услуги
Стационар
ул. Воропаева, 5
- +7 (423) 263 96 54, приемное отделение
- +7 (423) 263 19 29, терапия
- +7 (423) 209 81 26, пульмонология
- +7 (423) 209 81 28, хирургия
- +7 (423) 209 81 29, неврология
Информация
Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская клиническая больница №4".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре