Владивостокская клиническая больница №1
Государственная
В клинике 135 врачей
Адреса
Административный корпус
ул. Садовая, 22 кор. 7
- +7 (423) 245 26 01, приемная гл. врача, главный врач
- +7 (423) 245 28 73, отдел кадров
Лаборатория
ул. Садовая, 22 кор. 4
Терапевтическое отделение
ул. Садовая, 22 кор. 2
- +7 (423) 245 26 38, заведующий кардиологическим отделением
БАК-лаборатория, складские и хозяйственные помещения
ул. Садовая, 22 кор. 6
- +7 (423) 245 32 36, бактериологическая лаборатория
- +7 (423) 245 29 62, пищеблок
Приемное отделение, хирургическое отделение
ул. Садовая, 22
- +7 (423) 245 26 19, заведующая приемным отделением
- +7 (423) 245 27 61, хиругическое отделение
- +7 (423) 245 26 82, регистратура, стол справок
- +7 (423) 237 99 92, платные услуги
Еще 2
Информация
Крупнейшая многопрофильная клиника, где ежегодно проходят лечение свыше 16 тысяч жителей города и края.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 12 лет
Стаж 27 лет
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 16 лет
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года
Стаж 18 лет
Стаж не указан
Стаж 27 лет
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 10 лет
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года
Стаж 13 лет
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет
Стаж 28 лет
Стаж 12 лет
Стаж 25 лет
Стаж 19 лет
Стаж 27 лет
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 37 лет
Стаж 11 лет
Стаж 24 года / Врач второй категории
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет
Стаж 37 лет
Стаж 42 года / Врач первой категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 19 лет
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет
Стаж 14 лет
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стаж 22 года
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 51 год
Стаж 44 года
Стаж 33 года
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 14 лет
Стаж 23 года
Стаж 16 лет
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж 24 года
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет
Стаж 34 года
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 22 года
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 48 лет
Стаж 13 лет
Стаж 30 лет
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 13 лет
Стаж 61 год / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет
Стаж 10 лет
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет
