Владивостокская клиническая больница №1
3.5
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №1

Государственная
В клинике 135 врачей
Адреса
Административный корпус
ул. Садовая, 22 кор. 7
c 8:00 до 16:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Лаборатория
ул. Садовая, 22 кор. 4
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Терапевтическое отделение
ул. Садовая, 22 кор. 2
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
  +7 (423) 245 26 38, заведующий кардиологическим отделением
Еще 2
Информация

Крупнейшая многопрофильная клиника, где ежегодно проходят лечение свыше 16 тысяч жителей города и края.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Симакова Анна Михайловна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Симакова Анна Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Соколова Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Екатерина Николаевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 19 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 19 лет
Записаться на приём
Букарев Александр Владимирович
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Букарев Александр Владимирович

Хирург
Стаж 14 лет
Хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом
Золотова Ольга Игоревна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Золотова Ольга Игоревна

Гинеколог-эндокринолог, Гинеколог-хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Гинеколог-хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлуш Дмитрий Георгиевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Павлуш Дмитрий Георгиевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нечитайло Ирина Игоревна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Нечитайло Ирина Игоревна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стужина Инесса Львовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Стужина Инесса Львовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захаров Анатолий Анатольевич
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Захаров Анатолий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузина Елена Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кузина Елена Юрьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самойленко Елена Витальевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Самойленко Елена Витальевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Пульмонолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семененко Наталья Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Семененко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Навджавонова Наргис Оламджоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Навджавонова Наргис Оламджоновна

Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никифорова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Анна Владимировна

Сосудистый хирург (ангиохирург), Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 23 года
Сосудистый хирург (ангиохирург), Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Овчинникова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Ирина Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 18 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ушенин Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушенин Александр Юрьевич

Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильичева Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильичева Лариса Александровна

Кардиолог
Стаж 27 лет
Кардиолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кисель Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кисель Лариса Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пичугин Алексей Петрович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Пичугин Алексей Петрович

Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воронова Анастасия Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Воронова Анастасия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сметанин Андрей Владимирович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сметанин Андрей Владимирович

Хирург
Стаж 17 лет
Хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лепейко Борис Андреевич
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лепейко Борис Андреевич

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондрашов Игорь Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кондрашов Игорь Александрович

Хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самченко Денис Владимирович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Самченко Денис Владимирович

Хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Циванюк Михаил Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Циванюк Михаил Михайлович

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юрик Игорь Геннадьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Юрик Игорь Геннадьевич

Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Богданов Дмитрий Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Богданов Дмитрий Юрьевич

Кардиолог
Стаж 14 лет
Кардиолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галанина Наталья Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Галанина Наталья Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Ста
Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Леоненко Светлана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Леоненко Светлана Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 32 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ляшок Евгений Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ляшок Евгений Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маилян Галина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маилян Галина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Митрофанов Максим Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Митрофанов Максим Вадимович

Хирург
Стаж 15 лет
Хирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Невмержицкий Дмитрий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невмержицкий Дмитрий Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 36 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлюк Анжелика Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павлюк Анжелика Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стопа Анна Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стопа Анна Ильинична

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Эндокринолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Турло Елена Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Турло Елена Борисовна

Терапевт
Стаж 25 лет
Терапевт
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хомколова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хомколова Анна Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шепета Екатерина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шепета Екатерина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шестопалов Евгений Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шестопалов Евгений Юрьевич

Главный врач
Стаж 27 лет
Главный врач
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яценко Нина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яценко Нина Викторовна

Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Менякина Ирина Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Менякина Ирина Григорьевна

Терапевт
Стаж 37 лет
Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тышковская Мария Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тышковская Мария Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Альхимович Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Альхимович Татьяна Сергеевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Пульмонолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дьякова Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дьякова Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцев Михаил Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зайцев Михаил Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Климов Сергей Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Климов Сергей Васильевич

Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондрашова Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кондрашова Елена Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранова Наталья Борисовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баранова Наталья Борисовна

Эндоскопист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернушевич Инна Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Чернушевич Инна Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Литвинюк Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинюк Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лутченко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лутченко Елена Николаевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 37 лет
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысенко Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Татьяна Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 42 года / Врач первой категории
Физиотерапевт
Стаж 42 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Любченко Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любченко Татьяна Владимировна

Кардиолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Менякин Павел Рэмович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Менякин Павел Рэмович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Менякина Ирина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Менякина Ирина Павловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 19 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Микрюков Константин Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Микрюков Константин Георгиевич

Хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Минакова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минакова Елена Юрьевна

Пульмонолог
Стаж 16 лет
Пульмонолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мищенко Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мищенко Ольга Викторовна

Терапевт
Стаж 14 лет
Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москалева Людмила Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москалева Людмила Юрьевна

Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мясоедова Лидия Сидоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мясоедова Лидия Сидоровна

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагаева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагаева Ирина Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назаренко Дарья Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Дарья Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новосельцева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новосельцева Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нургалиева Роза Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нургалиева Роза Николаевна

Пульмонолог
Стаж 14 лет
Пульмонолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Опенчук Елена Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Опенчук Елена Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павличенко Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павличенко Ольга Валентиновна

Врач функциональной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маменко Владимир Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маменко Владимир Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пантилейкин Роман Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пантилейкин Роман Александрович

Хирург
Стаж 15 лет
Хирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Помогалова Ольга Гавриловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Помогалова Ольга Гавриловна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Понитайкина Елена Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понитайкина Елена Евгеньевна

Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Просянникова Александра Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Просянникова Александра Владимировна

Кардиолог
Стаж 11 лет
Кардиолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Романова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романова Ольга Юрьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Рефлексотерапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макух Екатерина Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макух Екатерина Романовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года
Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Секиркин Борис Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Секиркин Борис Васильевич

Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сковородин Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сковородин Николай Владимирович

Хирург
Стаж 14 лет
Хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Снищенко Любовь Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снищенко Любовь Александровна

Лаборант
Стаж 51 год
Лаборант
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стадникова Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стадникова Нина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 44 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлов Андрей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлов Андрей Васильевич

Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 33 года
Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Субботина Яна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Субботина Яна Олеговна

Хирург
Стаж 17 лет
Хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Теленок Алексей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Теленок Алексей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Турова Галина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турова Галина Иннокентьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фроюк Александр Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фроюк Александр Иванович

Хирург, Зав. отделением
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Харитонов Сергей Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харитонов Сергей Валентинович

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черных Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черных Ольга Алексеевна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чеснаков Олег Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеснаков Олег Вячеславович

Хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Швецова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Швецова Елена Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевчук Ксения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Ксения Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевчук Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 23 года
Кардиолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Быканова Дарья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быканова Дарья Николаевна

Терапевт
Стаж 16 лет
Терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шулятьева Лидия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шулятьева Лидия Николаевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якименко Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якименко Надежда Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якимова Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якимова Людмила Викторовна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яншина Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яншина Валентина Александровна

Хирург
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сахоненко Любовь Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сахоненко Любовь Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самохин Василий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самохин Василий Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дергачева Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дергачева Ирина Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фадеева Анастасия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фадеева Анастасия Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афанасьева Людмила Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Афанасьева Людмила Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бениов Владислав Ефимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бениов Владислав Ефимович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вайсеро Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вайсеро Наталья Сергеевна

Бактериолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Бактериолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вахрушева Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вахрушева Светлана Евгеньевна

Кардиолог
Стаж 17 лет
Кардиолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вдовина Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вдовина Татьяна Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Володина Лариса Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Володина Лариса Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вольская Марина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вольская Марина Федоровна

Хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голуб Татьяна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Татьяна Евгеньевна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гоголева Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гоголева Ирина Вячеславовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голубева Любовь Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубева Любовь Николаевна

Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гольцова Ольга Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гольцова Ольга Федоровна

Терапевт
Стаж 11 лет
Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горобцов Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горобцов Александр Александрович

Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данильченко Михаил Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данильченко Михаил Михайлович

Врач функциональной диагностики
Стаж 48 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дубровина Олеся Султановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубровина Олеся Султановна

Кардиолог
Стаж 13 лет
Кардиолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дыбов Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыбов Владимир Викторович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдокимов Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Евдокимов Алексей Владимирович

Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евтушенко Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евтушенко Светлана Викторовна

Хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ерошова Галина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерошова Галина Дмитриевна

УЗИ-специалист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ерошова Нина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерошова Нина Алексеевна

Терапевт
Стаж 13 лет
Терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефремова Лариса Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефремова Лариса Петровна

Физиотерапевт
Стаж 61 год / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 61 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жарикова Татьяна Евдокимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жарикова Татьяна Евдокимовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казанцев Юрий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцев Юрий Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карасева Галина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карасева Галина Георгиевна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Килин Сергей Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Килин Сергей Дмитриевич

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кисляков Евгений Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кисляков Евгений Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клоповская Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клоповская Наталья Николаевна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колычева Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колычева Светлана Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондрашов Василий Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондрашов Василий Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 49 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конева Олеся Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конева Олеся Васильевна

Эпидемиолог
Стаж 10 лет
Эпидемиолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коноваленкова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коноваленкова Елена Сергеевна

Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коробова Елена Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коробова Елена Георгиевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Котова Жанна Лазаревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котова Жанна Лазаревна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Игорцев Юрий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игорцев Юрий Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Криволапов Иван Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Криволапов Иван Иванович

Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулаков Андрей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулаков Андрей Алексеевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кушнир Анна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кушнир Анна Ивановна

Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мирошниченко Сергей Владимирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мирошниченко Сергей Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пригор Елена Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пригор Елена Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

