Глазной центр
Диагностика зрения, лазерная коррекция зрения, бесшовное удаление катаракты, лазерное лечение сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты, оптическая когерентная томография.
Стоимость первичного приёма - 1000-3000 руб.
Прием у главного врача - 2500 руб. (для пенсионеров и инвалидов - 2000 руб.).
Глазной центр — это лечебное учреждение, в котором оказывается помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. Технологическое оборудование клиники позволяет выполнять сложные лечебные и диагностические процедуры.
Лазерная коррекция зрения
Благодаря технологиям возможно лечение дальнозоркости (до + 6 диоптрий), близорукости (от - 0,5 до - 16 диоптрий), а также астигматизма (до 6 диоптрий). Клиника использует один из американских эксимерных лазеров. Он выполняет коррекцию рефракционных повреждений и целостное улучшение качества зрения пациента.
Бесшовное удаление катаракты
Метод лечения – микрохирургическая операция (удаление замутненного хрусталика и имплантация вместо него интраокулярной линзы). Преимущества лечения катаракты в Глазном центре:
- Амбулаторная операция — занимает 10-15 минут;
- Операция проходит под местной анестезией;
- Технологии позволяют удалить хрусталик через прокол в 2 мм;
- В большинстве случаев через несколько часов после операции к пациенту возвращается зрение;
- Пациент имеет минимальный набор ограничений по нагрузкам и режиму;
- Реабилитация занимает 7-10 дней, ограничения действуют 1 месяц до конца лечения каплями.
Лазерное лечение
- Сетчатки;
- Глаукомы;
- Вторичной катаракты.
Диагностика зрения
Комплексная диагностика позволяет найти причины ухудшения зрения, выбрать лечение, а также выявить общие заболевания организма на начальных стадиях. После обследования клиент получает всестороннюю выписку о состоянии глаз, а также рекомендации по лечению и профилактике глазных заболеваний.
Специалисты офтальмологической клиники совмещают практическую работу с научной деятельностью (в штате 3 кандидата медицинских наук, 5 врачей высшей категории). Благодаря участию в международных сообществах врачи Глазного центра получают возможность применять новые методики лечения зрения.
Стоимость услуг
|Общая диагностика зрения для льготой категории граждн (пенсионеры, инвалиды и ветераны)
|1500 руб.
|Общая диагностика зрения
|2000 руб.
|Диагностика по лазерной коррекции зрения
|3000 руб.
|Оптическая когерентная томография (включает исследование сетчатки и зрительного нерва обоих глаз)
|2000 руб.
|
Хирургия катаракты с установкой хрусталика (1 глаз)
Оперирует врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, ранее зав. отделением хирургии катаракты в Хабаровском филиале ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России.
|от 39 000 руб.
|Лазерная коррекция зрения ЛАСИК (стоимость за 2 глаза)
|45 000 руб.
|Лазерная коррекция ЛАСИК (Персонализированный, 2 глаза)
|52 000 руб.
|Лазерное лечение сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты (1 глаз)
|14 000 руб.
|Послеоперационный осмотр (спустя 1 месяц)
|0 руб.
|Внутриглазные (интравитреальные) инъекции (1 глаз)
|50000 руб.
Лицензия ЛО-25-01-004008.
ООО "Глазной центр".
