Глазной центр — это лечебное учреждение, в котором оказывается помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. Технологическое оборудование клиники позволяет выполнять сложные лечебные и диагностические процедуры.

Лазерная коррекция зрения

Благодаря технологиям возможно лечение дальнозоркости (до + 6 диоптрий), близорукости (от - 0,5 до - 16 диоптрий), а также астигматизма (до 6 диоптрий). Клиника использует один из американских эксимерных лазеров. Он выполняет коррекцию рефракционных повреждений и целостное улучшение качества зрения пациента.

Бесшовное удаление катаракты

Метод лечения – микрохирургическая операция (удаление замутненного хрусталика и имплантация вместо него интраокулярной линзы). Преимущества лечения катаракты в Глазном центре:

Амбулаторная операция — занимает 10-15 минут;

Операция проходит под местной анестезией;

Технологии позволяют удалить хрусталик через прокол в 2 мм;

В большинстве случаев через несколько часов после операции к пациенту возвращается зрение;

Пациент имеет минимальный набор ограничений по нагрузкам и режиму;

Реабилитация занимает 7-10 дней, ограничения действуют 1 месяц до конца лечения каплями.

Лазерное лечение

Сетчатки;

Глаукомы;

Вторичной катаракты.

Диагностика зрения

Комплексная диагностика позволяет найти причины ухудшения зрения, выбрать лечение, а также выявить общие заболевания организма на начальных стадиях. После обследования клиент получает всестороннюю выписку о состоянии глаз, а также рекомендации по лечению и профилактике глазных заболеваний.

Специалисты офтальмологической клиники совмещают практическую работу с научной деятельностью (в штате 3 кандидата медицинских наук, 5 врачей высшей категории). Благодаря участию в международных сообществах врачи Глазного центра получают возможность применять новые методики лечения зрения.

Стоимость услуг

Общая диагностика зрения для льготой категории граждн (пенсионеры, инвалиды и ветераны) 1500 руб. Общая диагностика зрения 2000 руб. Диагностика по лазерной коррекции зрения 3000 руб. Оптическая когерентная томография (включает исследование сетчатки и зрительного нерва обоих глаз) 2000 руб. Хирургия катаракты с установкой хрусталика (1 глаз) Оперирует врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, ранее зав. отделением хирургии катаракты в Хабаровском филиале ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России. от 39 000 руб. Лазерная коррекция зрения ЛАСИК (стоимость за 2 глаза) 45 000 руб. Лазерная коррекция ЛАСИК (Персонализированный, 2 глаза) 52 000 руб. Лазерное лечение сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты (1 глаз) 14 000 руб. Послеоперационный осмотр (спустя 1 месяц) 0 руб. Внутриглазные (интравитреальные) инъекции (1 глаз) 50000 руб.

Лицензия ЛО-25-01-004008.

ООО "Глазной центр".

