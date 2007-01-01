- Главная
Женская консультация Родильного дома №3
Государственная
В клинике 10 врачей
Адреса
ул. Русская, 88
2-й подъезд, 1-й этаж
ул. Калинина, 55
- +7 (423) 227 83 07, отдел кадров, приёмная главного врача
- +7 (423) 227 26 80, бухгалтерия
- +7 (423) 227 41 80, приемный покой отделения гинекологии
- +7 (423) 227 26 95, экономический отдел
- +7 (423) 227 65 10, приемный покой акушерства
- +7 (423) 246 96 88, дежурный администратор
- +7 (423) 227 22 93, коллцентр
- +7 (423) 227 24 36, коллцентр
- +7 (423) 227 24 72, заведующая
Информация
Женская Консультация осуществляет:
- Прием акушера-гинеколога;
- Прием узких специалистов;
- Ультразвуковая диагностика;
- Кабинет патологии шейки матки;
- Кабинет детского и подросткового гинеколога;
- Кабинет бесплодия и невынашивания.
Прием ведется только по предварителной записи.
Действует запись в регистратуре, онлайн-запись.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Записаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться в регистратуре