Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
0.0
Рейтинг

Женская консультация Владивостокского родильного дома №4

Государственная
В клинике 22 врача
Адреса
пр-т Острякова, 6
вход в арку, 1-й этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Кабинет УЗИ.

Врачи работающие в клинике
Малашенкова Татьяна Валентиновна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Малашенкова Татьяна Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никишина Ольга Васильевна
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Никишина Ольга Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калиниченко Наталья Борисовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Калиниченко Наталья Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болдырева Любовь Андреевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Болдырева Любовь Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пугачева Инна Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Пугачева Инна Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хижняк Галина Ивановна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Хижняк Галина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Плахотникова Анастасия Юрьевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Плахотникова Анастасия Юрьевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шахаева Светлана Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шахаева Светлана Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тараненко Виктория Викторовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Тараненко Виктория Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Елина Валентина Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Елина Валентина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысенко Любовь Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лысенко Любовь Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Адрианова Марина Александровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Адрианова Марина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Паукова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паукова Татьяна Анатольевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидоренко Галина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Галина Степановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Талызина Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Талызина Елена Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хван Виктория Суеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хван Виктория Суеновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чопенко Анастасия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чопенко Анастасия Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кадрова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кадрова Татьяна Александровна

Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назарова Лариса Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Назарова Лариса Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Ольга Юрьевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Новикова Ольга Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Борисова Нина Андреевна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Борисова Нина Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

