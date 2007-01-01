Женская консультация Первомайского района

В женской консультации проводятся занятия по подготовке к родам, которые ведут акушер-гинеколог, психолог, неонатолог, работает "Школа отцов" - подготовка к партнерским родам.

Также имеются кабинеты специализированного приема:

кабинет патологии шейки матки,

кабинет бесплодия, невынашивания беременности,

кабинет приема детей и подростков,

здоровье женщин после 40 лет,

кабинет планирования семьи.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.