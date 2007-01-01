- Главная
Женская консультация Первомайского района
Государственная
В клинике 25 врачей
Адреса
ул. Калинина, 55
- +7 (423) 227 24 36, колл-центр
- +7 (423) 227 22 93, колл-центр
- +7 (423) 227 83 07, отдел кадров, приёмная главного врача
- +7 (423) 227 26 80, бухгалтерия
- +7 (423) 227 41 80, приемный покой отделения гинекологии
- +7 (423) 227 26 95, экономический отдел
- +7 (423) 246 96 88, регистратура
- +7 (423) 227 65 10, приемный покой акушерства
Информация
Структурное подразделение клинического роддома №3.
В женской консультации проводятся занятия по подготовке к родам, которые ведут акушер-гинеколог, психолог, неонатолог, работает "Школа отцов" - подготовка к партнерским родам.
Также имеются кабинеты специализированного приема:
- кабинет патологии шейки матки,
- кабинет бесплодия, невынашивания беременности,
- кабинет приема детей и подростков,
- здоровье женщин после 40 лет,
- кабинет планирования семьи.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
