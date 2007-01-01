  1. Главная
Женская консультация Первомайского района
1.8
Рейтинг

Женская консультация Первомайского района

Государственная
В клинике 25 врачей
Адреса
ул. Калинина, 55
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Структурное подразделение клинического роддома №3.

Врачи работающие в клинике
Каурова Людмила Александровна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
7 отзывов

Каурова Людмила Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михайлова Марина Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
3 отзыва

Михайлова Марина Александровна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковальчук Татьяна Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
2 отзыва

Ковальчук Татьяна Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москвина Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
9 отзывов

Москвина Татьяна Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернецкая Надежда Николаевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
5 отзывов

Чернецкая Надежда Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Плахина Светлана Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
17 отзывов

Плахина Светлана Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хрипкова Аэлита Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
2 отзыва

Хрипкова Аэлита Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернухина Виолетта Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
2 отзыва

Чернухина Виолетта Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бескровная Анна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
1 отзыв

Бескровная Анна Алексеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономарева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Пономарева Татьяна Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абрашина Асия Капашевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Абрашина Асия Капашевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гостева Светлана Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Гостева Светлана Олеговна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдокимова Виктория Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Евдокимова Виктория Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ежова Ольга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Ежова Ольга Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Марина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Ким Марина Михайловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Климченко Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Климченко Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ключникова Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Ключникова Елена Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косякова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Косякова Галина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартынова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Мартынова Анна Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Недора Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Недора Анна Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Покровская Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0 отзывов

Покровская Марина Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марохина Татьяна Семеновна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
4 отзыва

Марохина Татьяна Семеновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соловьева Светлана Владимировна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
5 отзывов

Соловьева Светлана Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

