Женская консультация Ленинского района
3.5
Рейтинг

Женская консультация Ленинского района

Государственная
В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Светланская, 105
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Брюханова Виктория Алексеевна
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Брюханова Виктория Алексеевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакшаева Антонина Дмитриевна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Бакшаева Антонина Дмитриевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Берлизова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берлизова Анна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Диктович Светлана Евельевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Диктович Светлана Евельевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зеленская Светлана Владимировна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Зеленская Светлана Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саенко Светлана Анатольевна
4.1
Рейтинг
Рейтинг
4.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
20
отзывов

Саенко Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

