Генциана Плюс
0.5
Рейтинг

Генциана Плюс

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Беляева, 2
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Стоматологическая хирургия, терапия, ортопедия.

Врачи работающие в клинике
Артимович Александр Андреевич
8.4
8
Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Турдакова Екатерина Юрьевна
6.0
0
Турдакова Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Артемова Светлана Анатольевна
6.0
0
Артемова Светлана Анатольевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Коткова Наталья Владимировна
6.0
0
Коткова Наталья Владимировна

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан
Стужина Галина Сергеевна
6.0
0
Стужина Галина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Бурдун Ирина Сергеевна
5.8
3
Бурдун Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
