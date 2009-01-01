  1. Главная
Генциана Дент
0.0
Рейтинг

Генциана Дент

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Нейбута, 65А
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Компания предлагает: лечение, протезирование, парадонтология, детский прием.

Врачи работающие в клинике
Полусмак Наталья Геннадьевна
2
отзыва

Стоматолог
Стаж 26 лет
