Генциана Дент
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Компания предлагает: лечение, протезирование, парадонтология, детский прием.
Стоимость консультации:
- ортопед - 600 руб.;
- терапевт - 400 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002323.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре