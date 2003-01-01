  1. Главная
Гемотест
4.9
Рейтинг

Гемотест

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 63
c 7:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т Океанский, 76
c 7:30 до 14:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Борисенко, 10/7
c 7:30 до 14:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 1
Информация
Врачи работающие в клинике
Динисюк Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Динисюк Елена Анатольевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей

