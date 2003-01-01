ООО "Гемотест" – один из лидеров лабораторной диагностики в России. Компания основана в 2003 году, отделения открыты в 305 городах страны, каждый год в них обращаются 5 миллионов пациентов. Ежегодно лаборатория выполняет более 55 миллионов тестов, в том числе уникальных для рынка коммерческой медицины.