Гелиодент
8.9
Рейтинг

Гелиодент

В клинике 25 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.

Врачи работающие в клинике
Волчкова Олеся Александровна
6.0
0
Стоматолог-гигиенист
Стаж 6 лет
Дында Константин Викторович
8.1
8
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Коновалов Александр Евгеньевич
7.2
4
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Селиванова Анна Александровна
6.3
1
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Ищенко Татьяна Витальевна
6.0
0
Ассистент стоматолога
Стаж не указан
Скрипочкина Яна Евгеньевна
6.0
0
Ассистент стоматолога
Стаж не указан
Абдулхаликова Джамиля Шейхмагомедовна
6.0
0
Ассистент стоматолога
Стаж не указан
Лобакова Екатерина Викторовна
6.0
0
Зубной техник
Стаж не указан
Егиазарян Рита Мушеговна
6.0
0
Зубной техник
Стаж не указан
Бескоровайная Владлена Андреевна
6.0
0
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Вартанян Карен Вячеславович
6.0
0
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Терещенко Антон Андреевич
6.0
0
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Муравьева Анастасия Алексеевна
6.0
0
Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Исакова Марина Александровна
6.0
0
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
