Гелиодент
В клинике 25 врачей
Адреса
Информация
Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.
Возможна оплата по QR-коду.
Услуги:
- Имплантация зубов;
- Лечение кариеса за один визит;
- "Коронка за день" по системе cerec;
- Компьютерная томография в клинике (полная диагностика стоматологических заболеваний);
- Устранение "неприятного запаха" изо рта, застревание пищи;
- Проведение сложного удаления зубов ("мудрости", непрорезовшихся (ретинированных));
- Эстетическая стоматология (виниры, безметалловая керамика, оксид циркония);
- Устранение стираемости зубов;
- "Клиновидные дефекты";
- Ночные каппы для защиты зубов.
Лицензия Л041-01023-25/00364199
ООО "Гелиодент".
Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 12 лет
Стаж 20 лет
Стаж 13 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 9 лет
Стаж 8 лет
Стаж 23 года
