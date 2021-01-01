- Главная
Инновационный коллагенарий.
Коллагенарий 4 минуты - 250 руб.
Скидки на LPG (от 10 процедур единовременно).
Яркие окрашивания GOLDWELL "ELUMEN PLAY".
Подарочные сертификаты на любую сумму от 1000 руб.
Услуги:
- Парикмахерские услуги: окрашивание Goldwell, элюминирование, фитоламинирование, блонд-сервис, браун-сервис, креатив-сервис, стрижки, выпрямление волос, восстановление волос, химические завивки, прически, укладки, кератин;
- Маникюр: аппаратный, классический, необрезной, мужской, SPA-маникюр, наращивание ногтей;
- Визаж: студия бровей, макияж Joe Blasco (Hollywood), долговременная завивка ресниц;
- Перманентный макияж: татуаж губ, татуаж глаз, татуаж бровей, пудровое напыление;
- Педикюр: аппаратный, обрезной, фут-ритуалы, SPA-уход для ног;
- Депиляция: горячим воском, биодепиляция, шугаринг;
- Косметология: базовые процедуры, омолаживающие процедуры, специальные процедуры, контурная пластика, мезотерапия;
- Аппаратная косметология: коррекция фигуры, омоложение лица, RF-лифтинг нового поколения, фототерапия и фотоомоложение лица, фотоэпиляция. Лазерная косметология. Лазерное омоложение. Александритовый лазер для эпиляции;
- Гинекология. Прием врача-гинеколога, анализы. Лазерное интимное омоложение. Комплекс услуг "Здоровье";
- Процедуры для восстановления роста волос, мезотерапия волосистой части кожи головы;
- Фитнес: аэробика, пилатес, силовая аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика, хотайрон, зал с тренажерами - беговые дорожки, велотренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры, групповые тренировки - Hot Iron, DanceMix, Strong Body+Step, Dance Avenue, адаптированная европейская йога, пластика, хореография для детей. Есть закрывающие шкафчики, душевые и фитнес-бар;
- Инновационный коллагенарий Ergoline.
ООО "ИнСАТ".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
