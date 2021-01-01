  1. Главная
Гелена
6.2
Рейтинг

Гелена

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Пограничная, 12
3-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Тренажерный зал
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Салон красоты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Врачи-специалисты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Симончук Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симончук Наталья Викторовна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жданова Елена Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жданова Елена Евгеньевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 26 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Талошина Станислава Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Талошина Станислава Борисовна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бунькова Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бунькова Марина Владимировна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 44 года
Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карцева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карцева Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Берлизова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берлизова Анна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

