Клиника оказывает целый комплекс стоматологических услуг, в который входит также профилактика (ее основа - профессиональная гигиена полости рта) и услуги эстетической стоматологии.
Все процедуры и лечебные мероприятия осуществляются на современном оборудовании, которое сводит к минимуму неприятные ощущения при проведении различных процедур и возможность возникновения различных осложнений. Диагностика в клинике проводится на цифровом рентгенологическом оборудовании нового поколения с малыми дозами облучения и большой степенью достоверности.
Специалисты клиники осуществляют качественное съемное и несъемное протезирование, благодаря отлично оснащенной зуботехнической лаборатории.
Профессиональная косметология дает возможность решить не только проблемы со здоровьем зубов, но и позаботиться об их внешнем виде – отбеливании, восстановлении зубного ряда. Также клиника оказывает услуги по эстетической стоматологии – установка на поверхности зубов украшения из драгоценных камней или металлов.
Консультация терапевта - 500р.
ООО СК "Гармония".
Лицензия ЛО-25-01-001577.
