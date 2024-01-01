Все процедуры и лечебные мероприятия осуществляются на современном оборудовании, которое сводит к минимуму неприятные ощущения при проведении различных процедур и возможность возникновения различных осложнений. Диагностика в клинике проводится на цифровом рентгенологическом оборудовании нового поколения с малыми дозами облучения и большой степенью достоверности.

Специалисты клиники осуществляют качественное съемное и несъемное протезирование, благодаря отлично оснащенной зуботехнической лаборатории.

Профессиональная косметология дает возможность решить не только проблемы со здоровьем зубов, но и позаботиться об их внешнем виде – отбеливании, восстановлении зубного ряда. Также клиника оказывает услуги по эстетической стоматологии – установка на поверхности зубов украшения из драгоценных камней или металлов.

Консультация терапевта - 500р.

ООО СК "Гармония".

Лицензия ЛО-25-01-001577.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.