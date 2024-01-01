  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Гармония
Гармония
6.8
Рейтинг

Гармония

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Печорская, 8А
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Клиника оказывает целый комплекс стоматологических услуг, в который входит также профилактика (ее основа - профессиональная гигиена полости рта) и услуги эстетической стоматологии.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ташкин Степан Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ташкин Степан Вячеславович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники