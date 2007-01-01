  1. Главная
Гарант
0.0
Рейтинг

Гарант

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Днепропетровская, 18
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Консультация, диагностика и лечение.

Врачи работающие в клинике
Степанова Ольга Сергеевна
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Степанова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коноваленко Владимир Григорьевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коноваленко Владимир Григорьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

