- Главная
- Все клиники
- Гарант
Гарант
В клинике 4 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение зубов и каналов, реставрация зубов, протезирование зубов, имплантация зубов, нейро-мышечная стоматология.
Первичный прием стоматолога-терапевта - 1500 руб.
Первичный прием стоматолога-ортопеда - 1500 руб.
ООО "СГ Гарант".
СГ - Стоматологическая Группа.
Лицензия ЛО-25-01-001451.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре