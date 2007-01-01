  1. Главная
Гарант
6.3
Рейтинг

Гарант

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Кирова, 45
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение зубов и каналов, реставрация зубов, протезирование зубов, имплантация зубов, нейро-мышечная стоматология.

Врачи работающие в клинике
Шитихин Кирилл Сергеевич
7.2
Рейтинг
6
отзывов

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Иванов Дмитрий Вячеславович
6.6
Рейтинг
1
отзыв

Иванов Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Байрамова Айтач Фирузовна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Байрамова Айтач Фирузовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Макаров Артем Александрович
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Макаров Артем Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
