ГалаДентис
6.8
Рейтинг

ГалаДентис

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Нахимова, 1
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто. Закроется через 43 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Ябковская Галина Аркадьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ябковская Галина Аркадьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Ермоленко Светлана Вячеславовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ермоленко Светлана Вячеславовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
Якухная Ольга Васильевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Якухная Ольга Васильевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
