- Главная
- Все клиники
- Физио-Мед
Физио-Мед
В клинике 1 врач
Адреса
Артём, ул. Рабочая 1-я, 58
Владивосток, ул. Шахтерская, 4
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Приём терапевта и узких специалистов, обследование (УЗИ, ЭКГ, забор анализов), инъекции и инфузионная терапия, физиотерапия. Оказание социально-медицинской помощи на дому.
ООО "Физио-Мед".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре