Феникс
0.0
Рейтинг

Феникс

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Успенского, 72
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

В центре проводятся бесплатные консультации по всем вопросам химических зависимостей. Медкомиссия на трудоустройство, военную службу, вождение. Тест на все виды наркотиков.

Врачи работающие в клинике
Колесник Евгений Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колесник Евгений Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Принимает детей
Ермаков Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермаков Алексей Викторович

Психиатр-нарколог
Стаж 28 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 28 лет
Сыскин Виктор Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыскин Виктор Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
