Евро-Стом
4.4
Рейтинг

Евро-Стом

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Пушкинская, 48
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Лечение и реставрация зубов, ортодонтия, протезирование, имплантация, профилактика и гигиена зубов.

Врачи работающие в клинике
Рогачева Наталья Михайловна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рогачева Наталья Михайловна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Столетняя Анна Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Столетняя Анна Валентиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

