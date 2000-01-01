  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Эстетика
Эстетика
0.0
Рейтинг

Эстетика

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Светланская, 189
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Артимович Александр Андреевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Цуканова Ирина Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Цуканова Ирина Владимировна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж 15 лет
Стоматолог-пародонтолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сударкин Дмитрий Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сударкин Дмитрий Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арустамян Гаянэ Герасимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арустамян Гаянэ Герасимовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарова Дзерасса Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Дзерасса Валерьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники