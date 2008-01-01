  1. Главная
Эль-Денто
0.0
Рейтинг

Эль-Денто

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Партизанский, 58В
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Дмитренок Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитренок Наталья Владимировна

Стоматолог
Стаж 30 лет
Стоматолог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткач Тамара Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткач Тамара Дмитриевна

Стоматолог
Стаж 43 года
Стоматолог
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

