Эдис
4.7
Рейтинг

Эдис

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Семеновская, 3А
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.

Врачи работающие в клинике
Бурая Ольга Николаевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурая Ольга Николаевна

Нефролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тарануха Тамара Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарануха Тамара Викторовна

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 45 лет
Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Петрова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Елена Владимировна

Хирург, Специалист по биорезонансной терапии
Стаж 44 года
Хирург, Специалист по биорезонансной терапии
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Слаботская Раиса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слаботская Раиса Викторовна

Терапевт
Стаж 35 лет
Терапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

