Эдис
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.
Стоимость:
- Диагностика: до 12 лет - 2315 руб., после 12 лет - 3200 руб.;
- Лечение - 700 руб.
Медицинский центр располагает двумя диагностическими кабинетами, оснащенными биорезонансной аппаратурой центра интеллектуальных медицинских систем "Имедис" (г. Москва).
Лицензия ЛО-25-01-000664.
ООО "Эдис".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 45 лет
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 44 года
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна