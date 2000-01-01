- Главная
- Все клиники
- DV-Dent
DV-Dent
В клинике 4 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Первичная консультация детского врача - 300 р.
Первичная консультация остальных специалистов - бесплатно.
Действует рассрочка без банков.
Есть парковка.
Клиника находится на крыше ТЦ "Семерочка".
Лицензия ЛО-25-01-004720.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "ДВ-ДЕНТ".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре