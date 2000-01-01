  1. Главная
  2. Все клиники
  3. DV-Dent
DV-Dent
9.3
Рейтинг

DV-Dent

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Жигура, 26
крыша ТЦ "Семерочка", оф. 305
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Чудная Юлия Анатольевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чудная Юлия Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 33 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карсалова Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Карсалова Наталья Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анисимова Лариса Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимова Лариса Вячеславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники