Dr. Lookas
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Ильичева, 21
1-й этаж
ул. Кипарисовая, 22
ул. Колесника, 7
Информация
Коррекция зрения без операции с применением ночных линз. Очки и контактные линзы любой сложности. Специальные линзы для коррекции астигматизма, кератоконуса.
Услуги:
- Полный комплекс диагностических услуг;
- Полный комплекс консультационных услуг;
- Подбор очков для близи/дали;
- Послеоперационное сопровождение;
- Подбор мягкий контактных линз и ночных линз (ортокератология).
Первичный прием подбора контактных линз - от 1200 руб., очков - 1000 рублей.
При заказе очков подбор - бесплатный.
ИП Шутафедова Е. Ю.
Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год
Стаж 19 лет
Стаж 27 лет
