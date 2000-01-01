  1. Главная
Dr. Lookas
6.2
Рейтинг

Dr. Lookas

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Ильичева, 21
1-й этаж
c 9:30 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Кипарисовая, 22
c 10:00 до 18:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Колесника, 7
c 9:30 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Коррекция зрения без операции с применением ночных линз. Очки и контактные линзы любой сложности. Специальные линзы для коррекции астигматизма, кератоконуса.

Врачи работающие в клинике
Шутафедова Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шутафедова Екатерина Юрьевна

Окулист (офтальмолог), Главный врач
Стаж 21 год
Окулист (офтальмолог), Главный врач
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лабунская Олеся Виталиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж 19 лет

Окулист (офтальмолог)
Стаж 19 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаренко Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

