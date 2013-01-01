- Главная
Доверие
В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Кирова, 25Г
1-й этаж
Информация
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
Консультации врача-педиатра высшей категории, кандидата медицинских наук Аникиной Ольги Леонидовны, узких специалистов, индивидуальные программы наблюдения детей.
- Вызов врача на дом,
- Услуги процедурного кабинета,
- Индивидуальные программы наблюдения здоровых и больных детей,
- Выдача справок в детский сад, школу, больничных листов.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Медицинский центр Доверие".
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Принимает детей
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Принимает детей
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Принимает детей
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Принимает детей
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей