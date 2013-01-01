  1. Главная
Доверие
0.0
Рейтинг

Доверие

В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Кирова, 25Г
1-й этаж
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.

Врачи работающие в клинике
Постойкина Марина Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Постойкина Марина Анатольевна

Онколог, Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Онколог, Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Кораблева Элеонора Владимировна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кораблева Элеонора Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Барабаш Екатерина Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Барабаш Екатерина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Задорожная Ирина Николаевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Задорожная Ирина Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Ольга Петровна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Степанова Ольга Петровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 29 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Захарова Ирина Викторовна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Захарова Ирина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Черныш Андрей Николаевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Черныш Андрей Николаевич

Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хе Ирина Санчольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Хе Ирина Санчольевна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полякова Анастасия Владиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Полякова Анастасия Владиславовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ремезкова Лариса Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ремезкова Лариса Александровна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 24 года / Врач первой категории
Неонатолог, Педиатр
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вепренцева Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вепренцева Татьяна Юрьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дылдина Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дылдина Ирина Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Аникина Ольга Леонидовна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Аникина Ольга Леонидовна

Педиатр
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рыбаченко Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбаченко Любовь Ивановна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Михеев Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михеев Алексей Владимирович

Невролог (невропатолог), Зав. центром
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. центром
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шапкина Любовь Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шапкина Любовь Александровна

Эндокринолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурмистрова Тамара Федоровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурмистрова Тамара Федоровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Килина Лариса Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Килина Лариса Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 51 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

