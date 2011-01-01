  1. Главная
Докторъ Ольга
4.9
Рейтинг

Докторъ Ольга

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Русская, 57Р
1-й этаж
c 12:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Приём по предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 9:00 до 11:00. Сейчас закрыто
Медосмотр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 11:00 до 12:00. Сейчас закрыто
Выдача медицинских заключений
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Майстровская Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кондратьева Марина Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кондратьева Марина Николаевна

Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Латышева Анна Леонидовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Латышева Анна Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Демина Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демина Светлана Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Чеботарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеботарева Ольга Владимировна

Терапевт, Главный врач
Стаж не указан
Терапевт, Главный врач
Стаж не указан
Максимова Лариса Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимова Лариса Евгеньевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Колпакова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колпакова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Свиньина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свиньина Елена Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год
