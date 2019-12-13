  1. Главная
Доктор ТАФИ
9.0
Рейтинг

Доктор ТАФИ

В клинике 43 врача
Адреса
пр-т Океанский, 48А
БЦ "Family park", 5-й, 7-й этажи
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 минуту
5-й этаж
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 минуту
7-й этаж
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Трамвайная, 14А
c 7:30 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Новоивановская, 2Б
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 1
Информация

Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.

Врачи работающие в клинике
Резниченко Артём Александрович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Резниченко Артём Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Караблина Светлана Николаевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Караблина Светлана Николаевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Будкевич Елена Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Будкевич Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербакова Галина Витальевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Щербакова Галина Витальевна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мамонтова Кристина Валерьевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Мамонтова Кристина Валерьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Повалихина Виктория Анатольевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Повалихина Виктория Анатольевна

Гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тамм Алена Валерьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Тамм Алена Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пехота Наталья Викторовна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Пехота Наталья Викторовна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белокобыльская Ирина Степановна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Белокобыльская Ирина Степановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Татьяна Афанасьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Новикова Татьяна Афанасьевна

Гинеколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каргиева Наталья Григорьевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Каргиева Наталья Григорьевна

УЗИ-специалист, Хирург, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дорофеева Влада Викторовна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Дорофеева Влада Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якушина Мария Александровна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Якушина Мария Александровна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лупач Наталья Михайловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лупач Наталья Михайловна

Ревматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шобанова Татьяна Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шобанова Татьяна Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сотникова Екатерина Ивановна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сотникова Екатерина Ивановна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Сабельникова Ольга Петровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сабельникова Ольга Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сафронова Марина Петровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сафронова Марина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бойко Александр Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бойко Александр Михайлович

Уролог, Хирург
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хальченко Инна Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хальченко Инна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Перевертень Лариса Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Перевертень Лариса Юрьевна

Инфекционист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ардальянова Татьяна Степановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ардальянова Татьяна Степановна

Ревматолог
Стаж 46 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Балашева Олеся Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балашева Олеся Александровна

Педиатр, Специалист по вакцинации, Зав. центром
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цыганова Ираида Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цыганова Ираида Петровна

Терапевт
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кабанцев Владимир Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кабанцев Владимир Васильевич

УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Росинская Анна Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Росинская Анна Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шахно Ольга Петровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шахно Ольга Петровна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гонохова Вера Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гонохова Вера Андреевна

Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Листопадова Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Листопадова Светлана Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Разуваева Алена Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Разуваева Алена Игоревна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саенко Валентина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саенко Валентина Дмитриевна

Физиотерапевт
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бабодей Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабодей Наталья Юрьевна

Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Занькова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Занькова Елена Викторовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грицай Жанна Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Грицай Жанна Викторовна

Онколог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цепелева Оксана Михайловна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Цепелева Оксана Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ремез Владимир Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абсатарова Надежда Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абсатарова Надежда Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пузырев Константин Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пузырев Константин Борисович

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зененко Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зененко Марина Николаевна

Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фурсова Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фурсова Анна Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самбур Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самбур Светлана Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

