Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.
Медицинские комиссии проводятся в филиале по адресу пр-т Океанский. Вакцинация - по адресу ул. Новоивановская.
Современный медицинский диагностический центр "Доктор ТАФИ" - это комплексное обследование здоровья. Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей.
Медицинский диагностический центр "Доктор ТАФИ" славится своей гинекологией. Для сохранения женского здоровья гинекологи работают по всем направлениям: планирование беременности, беременность, акушерство, плановые осмотры, интимная пластика или жалобы в период менопаузы, — различные вопросы, которыми занимаются эксперты в области гинекологии и акушерства. В каждом отдельном случае возможно рассчитывать на высокие стандарты качества, современные технологии и компетентность врачей всей команды.
Все услуги медицинских центров "Доктор ТАФИ":
- Врачи женского здоровья: акушер-гинеколог, онколог-маммолог, уролог, дерматовенеролог, эстетическая гинекология, интимное омоложение;
- Ведение беременности: акушер-гинеколог, консультирование по вопросам беременности, сопровождение в родах, программа ведение беременных "Родительская счастье", Школа беременных;
- Детские специалисты: педиатр (включая патронаж детей на дому и в клинике), аллерголог-иммунолог, кардиолог, невролог, оториналоринголог;
- Врачи узкого профиля: терапевт, офтальмолог, оториналаринголог, гастроэнтеролог, врач УЗД, уролог-андролог, кардиолог, невролог, ревматолог, пульмонолог, эндокринолог, хирург;
- Косметология, интегральная профилактическая и антивозрастная медицина;
- Собственная медицинская лаборатория;
- Центр вакцинопрофилактики;
- Восстановительное лечение: физиотерапия, мануальная терапия, медицинский массаж;
- Процедурный кабинет;
- Медицинские комиссии.
В медицинском центре созданы все условия для получения медицинской помощи в удобной форме для любого пациента.
Лицензия: № ЛО-25-01-004848 от 13.12.2019 г.
Лучшая многопрофильная клиника июля 2019 года по мнению пользователей VL.ru.
Филиал находится в БЦ "Family park".