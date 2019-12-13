Медицинские комиссии проводятся в филиале по адресу пр-т Океанский. Вакцинация - по адресу ул. Новоивановская.

Современный медицинский диагностический центр "Доктор ТАФИ" - это комплексное обследование здоровья. Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей.

Медицинский диагностический центр "Доктор ТАФИ" славится своей гинекологией. Для сохранения женского здоровья гинекологи работают по всем направлениям: планирование беременности, беременность, акушерство, плановые осмотры, интимная пластика или жалобы в период менопаузы, — различные вопросы, которыми занимаются эксперты в области гинекологии и акушерства. В каждом отдельном случае возможно рассчитывать на высокие стандарты качества, современные технологии и компетентность врачей всей команды.

Все услуги медицинских центров "Доктор ТАФИ":

Врачи женского здоровья: акушер-гинеколог, онколог-маммолог, уролог, дерматовенеролог, эстетическая гинекология, интимное омоложение;

Ведение беременности: акушер-гинеколог, консультирование по вопросам беременности, сопровождение в родах, программа ведение беременных "Родительская счастье", Школа беременных;

Детские специалисты: педиатр (включая патронаж детей на дому и в клинике), аллерголог-иммунолог, кардиолог, невролог, оториналоринголог;

Врачи узкого профиля: терапевт, офтальмолог, оториналаринголог, гастроэнтеролог, врач УЗД, уролог-андролог, кардиолог, невролог, ревматолог, пульмонолог, эндокринолог, хирург;

Косметология, интегральная профилактическая и антивозрастная медицина;

Собственная медицинская лаборатория;

Центр вакцинопрофилактики;

Восстановительное лечение: физиотерапия, мануальная терапия, медицинский массаж;

Процедурный кабинет;

Медицинские комиссии.

В медицинском центре созданы все условия для получения медицинской помощи в удобной форме для любого пациента.

Лицензия: № ЛО-25-01-004848 от 13.12.2019 г.

Лучшая многопрофильная клиника июля 2019 года по мнению пользователей VL.ru.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

Филиал находится в БЦ "Family park".