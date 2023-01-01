- Главная
- Все клиники
- Доктор Стом
Доктор Стом
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация, осмотр, составление плана лечения - бесплатно.
Услуги:
- Профессиональная чистка зубов;
- Терапевтический прием (лечение, снятие острой боли);
- Ортопедический прием (протезирование);
- Хирургический прием (удаление).
Клиника готова оказать специализированную экстренную помощь в день обращения.
Лицензия: Л041-01023-25/00639272.
Лучшая стоматология июня 2023 года по мнению пользователей VL.ru.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре