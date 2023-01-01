  1. Главная
Доктор Стом
8.0
Рейтинг

Доктор Стом

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 31
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 минуту
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Колесников Кирилл Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Колесников Кирилл Владимирович

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Керасир Антон Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Керасир Антон Иванович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

